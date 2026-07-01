Jak energetické společnosti využívají hedging v obavách z poklesu cen ropy?
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Jak energetické společnosti využívají hedging v obavách z poklesu cen ropy?
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Pokles cen ropy může představovat vážný problém pro společnosti zabývající se její těžbou, protože náklady na provoz často zůstávají na podobné úrovni, zatímco příjmy z prodeje suroviny klesají. Z tohoto důvodu mnoho energetických společností využívá hedging, tedy strategii zajištění proti nepříznivým cenovým změnám.
Proč se firmy rozhodují pro takové řešení? Trh s ropou je velmi volatilní a na ceny mají vliv geopolitické události, které je často obtížné předvídat. Ani ta nejpřesnější cena ropy prognóza nezaručuje, že se trh bude vyvíjet podle očekávání. Hedging proto pomáhá omezit dopad nepředvídatelných cenových změn na finanční výsledky společnosti.
Zajištění budoucích příjmů
Hedging nejčastěji využívají těžební společnosti, tedy producenti ropy. Pro takové podniky představuje největší hrozbu situace, kdy náklady na těžbu zůstávají vysoké, zatímco prodejní cena suroviny prudce klesá. V důsledku toho se snižují marže a ziskovost podnikání se může výrazně zhoršit. Aby se tomuto scénáři vyhnuly, zajišťují si společnosti část své budoucí produkce. Díky tomu již dnes vědí, za jakou cenu budou moci prodat určité množství ropy za několik měsíců nebo dokonce let.
Futures kontrakty
Jedním z nejoblíbenějších nástrojů využívaných producenty ropy jsou futures kontrakty. Jedná se o typ smlouvy, která stanovuje budoucí prodejní cenu suroviny. Firma se tak může zajistit proti poklesu cen a získat větší předvídatelnost svých příjmů. Pokud například producent uzavře futures kontrakt na prodej ropy za cenu 75 dolarů za barel, pozdější pokles ceny na 60 dolarů neovlivní zajištěnou část produkce.
Put opce
Dalším často využívaným řešením jsou put opce, které dávají společnosti právo prodat ropu za předem stanovenou cenu v budoucnosti. Na rozdíl od futures kontraktů však podnik není povinen toto právo využít. Díky put opcím si může firma zajistit minimální prodejní cenu a současně si ponechat možnost profitovat z růstu cen. Pokud cena ropy vzroste nad stanovenou úroveň, může společnost prodat surovinu za výhodnější tržní cenu. Za toto zajištění je však nutné zaplatit opční prémii, která představuje náklad na uzavření obchodu.
Komoditní swapy
Mezi zajišťovacími nástroji se využívají také komoditní swapy. Jde o dohody mezi dvěma stranami, které stanovují způsob vyrovnání změn ceny konkrétní komodity. Díky nim může společnost vyměnit proměnlivou tržní cenu za cenu pevnou.
Forward kontrakty
Podobnou funkci plní forward kontrakty. Jedná se o individuálně sjednávané dohody mezi dvěma subjekty. Strany si stanoví cenu i termín dodání suroviny, díky čemuž se mohou zajistit proti cenovým výkyvům. Na rozdíl od futures kontraktů nejsou forwardy standardizované a nejsou obchodovány na burze, což umožňuje přizpůsobit podmínky smlouvy konkrétním potřebám společnosti.
|Nástroj
|Popis
|Hlavní výhoda
|Futures kontrakty
|Pevně stanovují budoucí prodejní cenu ropy.
|Ochrana před poklesem ceny.
|Put opce
|Právo prodat ropu za předem stanovenou cenu.
|Zachování potenciálu růstu ceny.
|Komoditní swapy
|Výměna variabilní ceny za pevnou cenu.
|Stabilnější příjmy.
|Forward kontrakty
|Individuálně sjednaná budoucí cena a dodání.
|Flexibilní podmínky smlouvy.
Tabulka – shrnutí zajišťovacích nástrojů
Výhody hedgingu
Díky využívání zajišťovacích nástrojů si společnosti mohou garantovat minimální prodejní cenu části své budoucí produkce. Pokud tedy cena ropy klesne z 80 na 60 dolarů za barel, podnik zajištěný na úrovni 75 dolarů stále obdrží cenu blízkou této hodnotě za zajištěnou část těžby. Například mnoho producentů břidlicové ropy ve Spojených státech pravidelně zajišťuje 30 % až 80 % své produkce na období 12 až 24 měsíců. Je však třeba pamatovat na to, že hedging riziko zcela neodstraňuje a je spojen s určitými náklady.