Nová zelená úsporám Light 2026: Kdo má nárok a kolik lze získat na tepelné čerpadlo
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Nová zelená úsporám Light 2026: Kdo má nárok a kolik lze získat na tepelné čerpadlo
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Tepelná čerpadla jsou v současnosti jedním z nejinovativnějších zdrojů tepla, protože představují vynikající řešení pro potřeby ochrany životního prostředí: volba systému tepelného čerpadla znamená snížení znečištění, které může být způsobeno zastaralými topnými systémy. Náklady na vytápění nejsou o nic vyšší než u tradičních, ekonomických technologií spalování pevných nebo plynných paliv. Jeho pořízení lze financovat z dotace Nová zelená úsporám Light 2026. Poradíme vám, jak ji získat.
Tepelné čerpadlo přinese nemalé úspory
Tepelná čerpadla jsou zařízení, která využívají přirozený princip, podle kterého se teplo v hmotě přesouvá z teplejšího do studenějšího prostředí. Jejich provoz je relativně jednoduchý: jedná se o chladicí stroj, který odebírá teplo z vnějších zdrojů – jako je vzduch, voda nebo země – a prostřednictvím fázových změn a kompresních cyklů podobných těm v lednici vyrábí teplo pro vytápění a teplou užitkovou vodu, tj. vodu používanou pro osobní hygienu a vaření. Jedinou energií potřebnou pro jeho provoz je elektřina, kterou ventilátor a kompresor používají k pohybu vzduchu a chladiva.
Protože tepelné čerpadlo během svého provozu neprodukuje škodlivé látky, jako jsou výfukové plyny, je skvělým řešením pro ty, kteří chtějí svými volbami přispět k ochraně životního prostředí a čistému ovzduší. Navíc v kombinaci s elektřinou z obnovitelných zdrojů energie je tepelné čerpadlo 100% ekologickým řešením. Díky možnosti využívat obnovitelné zdroje energie, snižovat provozní náklady a využívat dotace představuje pro mnoho domácností výhodnou možnost. Před instalací je však nezbytné zvážit klady a zápory s ohledem na klimatické podmínky, typ stávajícího systému a dostupný prostor pro venkovní jednotku.
Nová zelená úsporám Light 2026
Cena tepelného čerpadla se liší v závislosti na několika faktorech, jako je typ zvoleného systému (vzduch-vzduch, vzduch-voda, geotermální), požadovaný výkon, složitost instalace a zvolený model. Například velký dům s méně než optimální izolací může vyžadovat výkonnější zařízení, což zvyšuje investici.
Jedním ze způsobů financování pořízení tepelného čerpadla je dotační program Nová zelená úsporám Light.
Program je určen pro nízkopříjmové domácnosti. Dotace na tepelné čerpadlo až do výše 150 000 nebo na zateplení domu až 250 000 a je určena pro žadatele, kteří jsou vlastníky domu a mají schválenou tzv. superdávku. Navíc lze využít bezúročný úvěr na dofinancování ve výši 400 000 Kč.
Příjem žádostí startuje 25. června 2026 a veškeré papírování můžete přenechat poradci, který žádost podá za vás. Peníze žadatel dostane formou zálohy předem. Žádosti se podávají výhradně elektronicky přes informační systém AIS SFŽP ČR. Žádat lze o dotaci před zahájením, v průběhu, nebo dokonce i po dokončení prací.
Dotaci lze získat na:
- Tepelná čerpadla vzduch-voda
- Tepelná čerpadla země-voda,
- Tepelná čerpadla voda-voda pro
Dotace pokrývá jak nákup, tak instalaci nového tepelného čerpadla sloužícího k vytápění budovy nebo ohřevu užitkové vody v nových rodinných domech. Instalací tepelného čerpadla významně přispíváme k ochraně životního prostředí a zároveň zajišťujeme velmi nízké provozní náklady spojené s vytápěním.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.