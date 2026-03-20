Novinky v nabídce DZ Dražice pro rok 2026
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. letos oslaví 70 let výroby zásobníkových ohřívačů vody. Nejde však jen o připomenutí úspěchů minulých. Neboť rok 2026 na dosavadní historii značky DZ Dražice naváže mnoha novinkami v nabídce, které vycházejí vstříc aktuálním požadavkům projektantů, instalačních firem a samozřejmě a především potřebám zákazníků.
Jaroslav Oliva, vedoucí tuzemského prodeje dražických výrobků, v reportáži z veletrhu Aquatherm zmiňuje základní fakta. Například konstrukční úpravu zásobníku, která snižuje úniky tepla, tedy spotřebu energie a umožnila přesun nepřímotopných zásobníků OKC NTR z energetické třídy C do vynikající třídy B.
V energetické třídě B jsou i nové elektrické ohřívače OKHE One Smart se samoučící se elektrickou řídicí jednotkou. Konstruktéři vyhověli prosbě instalačních firem a zlepšili tvar a pevnost spodní části plochých „hranatých“ zásobníků tak, že manipulace s nimi je mnohem bezpečnější, jistější.
Obr. Nově vyvinuté akumulační nádrže s vícevrstvou tepelnou izolací obsahujících i difuzně těsnou kaučukovou vrstvu umožní nejen akumulaci tepla, ale stále častěji požadovanou akumulaci chladu.
Obr. Silnější tepelná izolace snižuje únik tepla ze zásobníku a zvýšila energetickou třídu z C do B.
Změnami prochází i systémy řízení, například přechodem od mechanických termostatických spínačů na elektronické, uplatněním komunikace přes WiFi aj. Novinky jsou i v oblasti přípravy teplé vody s využitím fotovoltaické elektrárny a nelze opominout nabídku klimatizací, které umí chladit i vytápět a jejichž sortiment obsahuje i parapetní jednotky pro umístění pod okny.