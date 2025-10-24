Kolik energie uniká okny: proč pravidelný servis šetří teplo i peníze
Přehrát audio verzi
Kolik energie uniká okny: proč pravidelný servis šetří teplo i peníze
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Topná sezóna každoročně odhalí skrytý problém mnoha domů – netěsná okna. I v nově zateplených budovách může přes špatně seřízené nebo zanedbané okenní kování unikat až 20 % energie určené na vytápění. Zatímco fasády a střechy procházejí pravidelnými kontrolami, okna bývají často opomíjená, přestože představují jeden z nejdůležitějších prvků tepelné obálky budovy.
Okno jako slabé místo tepelné izolace
Moderní plastová a hliníková okna mají pohyblivé části, které reagují na změny teplot. V létě se roztahují, v zimě smršťují – tím se mění přítlak a těsnost celého systému. Pokud se okna dlouhodobě neseřizují, vznikají mikrospáry, kterými proudí studený vzduch. Následkem je průvan, kondenzace, promrzání rohů nebo zvýšené rosení skel.
Zateplený dům s netěsnými okny funguje jako kabát s otevřeným zipem – izolace pomáhá jen částečně, dokud všechny části obálky nepracují v souladu.
Nejčastější chyby SVJ a správců domů
Mnoho výborů společenství vlastníků (SVJ) má pocit, že pokud okna „fungují“, není potřeba s nimi nic dělat.
Tento přístup ale přináší kumulativní efekt:
- těsnění ztrácí pružnost,
- kování se přetěžuje a opotřebovává,
- okno se hůře dovírá a přestává izolovat.
Zanedbaný servis po několika letech znamená nejen vyšší tepelné ztráty, ale i nutnost nákladných oprav nebo výměny celých křídel.
Kdy servis provádět a co obnáší
Ideální je provádět servis 1× ročně, nejlépe na podzim. Při kontrole se nastavuje přítlak, testuje těsnost a promazávají se všechny pohyblivé části. Součástí je i vyčištění drážek, kontrola funkce mikroventilace a případná výměna těsnění.
Cena běžného servisu se pohybuje kolem 150–250 Kč za jedno okno, přičemž u hromadného servisu SVJ se jedná o řádově jednotky tisíc korun na celý objekt.
Energetická úspora po správném seřízení může dosáhnout 15–20 % z roční spotřeby tepla – tedy částky, které se vrací během jediné topné sezóny.
Údržba, která se vrátí během pár týdnů
U bytového domu s dvaceti jednotkami může pravidelný servis přinést úsporu desítek tisíc korun ročně. Návratnost investice do odborné údržby bývá v řádu týdnů. Kromě úspor má servis i další výhody – prodlužuje životnost oken, zlepšuje akustický komfort a zabraňuje vzniku vlhkosti a plísní v rohových částech rámu.
Servis oken pro bytové domy a SVJ
V Česku se servis oken ve větších objektech nejčastěji provádí formou hromadné objednávky pro celý dům. Tento přístup zajišťuje jednotnou kvalitu seřízení, menší náklady na dopravu a lepší kontrolu nad stavem všech jednotek. O podobné údržby je zájem především ve městech, kde jsou výkyvy teplot výraznější – například v Praze nebo Trutnově.
Závěr
Pravidelný servis oken je jeden z nejlevnějších, ale zároveň nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit energetickou bilanci budovy. Pro SVJ, bytové domy i jednotlivé majitele je to jednoduché opatření s okamžitým efektem: nižší účty za teplo, delší životnost oken a spokojenější obyvatelé.
Praha • Střední Čechy • Trutnov
www.oknamistr.cz