Plynový vs. elektrický bojler: Který je pro vás ten pravý?
Výběr bojleru je důležité rozhodnutí. Plynové i elektrické varianty mají své výhody i nevýhody. Který z nich je pro váš dům ten pravý?
Jak funguje plynový bojler?
Jak už název napovídá, plynový bojler využívá k ohřevu vody spalování zemního plynu nebo propan-butanu. Moderní kondenzační plynové bojlery jsou navrženy tak, aby maximálně využívaly energii obsaženou ve spalinách, a dosahovaly tak vysoké účinnosti.
Výhody plynového bojleru
Potenciálně nižší provozní náklady: Cena plynu a elektřiny se dynamicky mění, ale plyn je stále o něco levnější než elektřina. Při dlouhodobém používání ušetříte na nákladech za energie.
Rychlý ohřev vody: Plynové bojlery dokáží ohřát velké množství vody za kratší dobu než jejich elektrická konkurence. To oceníte zejména v případě, že máte větší domácnost s vysokou spotřebou teplé vody.
Fungují i při výpadku proudu: Jednou za čas zažije výpadek proudu téměř každá domácnost. S plynovými bojlery nejste vázáni na elektřinu, což vám zajistí stálý přísun teplé vody.
Nevýhody plynového bojleru
Bezpečnostní riziko: Přestože jsou moderní plynové bojlery vybaveny mnoha bezpečnostními prvky, stále existuje teoretické riziko úniku jedovatého plynu nebo oxidu uhelnatého.
Pravidelná kontrola a údržba: Z bezpečnostních důvodů a pro zachování optimální funkčnosti jsou nezbytné pravidelné odborné kontroly a revize plynového spotřebiče a komína.
Potřeba plynové přípojky: Plynová přípojka není samozřejmostí v každé domácnosti jako je elektrická síť. Její vybudování může být nákladné.
Jak funguje elektrický bojler?
Elektrický bojler ohřívá vodu pomocí elektrického odporového článku, který přeměňuje elektřinu na teplo, podobně jako rychlovarná konvice.
Výhody elektrického bojleru
Elektrické bojlery jsou levnější: Velkou výhodou elektrických bojlerů je jejich cena. Samotné zařízení a jeho instalace vychází ve srovnání s plynovým bojlerem cenově výhodněji. Navíc nepotřebujete žádný odtah spalin.
Vysoká bezpečnost: Nemusíte se obávat úniku plynu nebo oxidu uhelnatého, což zvyšuje bezpečnost při provozu.
Minimální údržba: Elektrické bojlery nevyžadují složitou údržbu – stačí občasné odvápnění a základní kontrola. Ve srovnání s plynovými modely jsou téměř bezúdržbové.
Nevýhody elektrického bojleru:
Vyšší provozní náklady: Přestože je koupě a instalace elektrického bojleru levnější, není v porovnání s plynovými bojlery z dlouhodobého hlediska tak ekonomicky výhodná. Cena elektřiny je často vyšší, což se promítne do vyšších účtů za ohřev vody.
Pomalejší ohřev vody: Ohřev vody trvá u těchto zařízení o něco déle a je méně vhodný pro domácnosti s velkou jednorázovou spotřebou teplé vody.
Závislost na elektřině: Při výpadku proudu zůstanete bez teplé vody.