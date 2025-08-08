Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Plynový vs. elektrický bojler: Který je pro vás ten pravý?

Plynový vs. elektrický bojler: Který je pro vás ten pravý?

8.8.2025
EP ENERGY TRADING, a.s.
Sponzorováno

Výběr bojleru je důležité rozhodnutí. Plynové i elektrické varianty mají své výhody i nevýhody. Který z nich je pro váš dům ten pravý?

Zdroj: Shutterstock &#8211; BearFotos

Jak funguje plynový bojler?

Jak už název napovídá, plynový bojler využívá k ohřevu vody spalování zemního plynu nebo propan-butanu. Moderní kondenzační plynové bojlery jsou navrženy tak, aby maximálně využívaly energii obsaženou ve spalinách, a dosahovaly tak vysoké účinnosti.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Výhody plynového bojleru

Potenciálně nižší provozní náklady: Cena plynu a elektřiny se dynamicky mění, ale plyn je stále o něco levnější než elektřina. Při dlouhodobém používání ušetříte na nákladech za energie.

Rychlý ohřev vody: Plynové bojlery dokáží ohřát velké množství vody za kratší dobu než jejich elektrická konkurence. To oceníte zejména v případě, že máte větší domácnost s vysokou spotřebou teplé vody.

Fungují i při výpadku proudu: Jednou za čas zažije výpadek proudu téměř každá domácnost. S plynovými bojlery nejste vázáni na elektřinu, což vám zajistí stálý přísun teplé vody.

Nevýhody plynového bojleru

Bezpečnostní riziko: Přestože jsou moderní plynové bojlery vybaveny mnoha bezpečnostními prvky, stále existuje teoretické riziko úniku jedovatého plynu nebo oxidu uhelnatého.

Pravidelná kontrola a údržba: Z bezpečnostních důvodů a pro zachování optimální funkčnosti jsou nezbytné pravidelné odborné kontroly a revize plynového spotřebiče a komína.

Potřeba plynové přípojky: Plynová přípojka není samozřejmostí v každé domácnosti jako je elektrická síť. Její vybudování může být nákladné.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Jak funguje elektrický bojler?

Elektrický bojler ohřívá vodu pomocí elektrického odporového článku, který přeměňuje elektřinu na teplo, podobně jako rychlovarná konvice.

Výhody elektrického bojleru

Elektrické bojlery jsou levnější: Velkou výhodou elektrických bojlerů je jejich cena. Samotné zařízení a jeho instalace vychází ve srovnání s plynovým bojlerem cenově výhodněji. Navíc nepotřebujete žádný odtah spalin.

Vysoká bezpečnost: Nemusíte se obávat úniku plynu nebo oxidu uhelnatého, což zvyšuje bezpečnost při provozu.

Minimální údržba: Elektrické bojlery nevyžadují složitou údržbu – stačí občasné odvápnění a základní kontrola. Ve srovnání s plynovými modely jsou téměř bezúdržbové.

Nevýhody elektrického bojleru:

Vyšší provozní náklady: Přestože je koupě a instalace elektrického bojleru levnější, není v porovnání s plynovými bojlery z dlouhodobého hlediska tak ekonomicky výhodná. Cena elektřiny je často vyšší, což se promítne do vyšších účtů za ohřev vody.

Pomalejší ohřev vody: Ohřev vody trvá u těchto zařízení o něco déle a je méně vhodný pro domácnosti s velkou jednorázovou spotřebou teplé vody.

Závislost na elektřině: Při výpadku proudu zůstanete bez teplé vody.

 
 