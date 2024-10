TZB-info / Rekonstrukce začíná vyklízením a stěhováním. Jak na to, i ve vztahu k TZB?

Rekonstrukce bytu, domu i komerčních prostor s sebou přináší řadu výzev a vzrušení z nadcházející proměny. Než se pustíte do vlastní rekonstrukce, čeká vás jeden klíčový krok, a to stěhování a vyklízení. Nejenže tak ochráníte majetek, ale zajistíte i dostatečný prostor pro stavební práce. Jak na to?