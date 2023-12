TZB-info / Ocenění GRAND PRIX pro estav.tv

Digitální televizi estav.tv v roce 2023 ozdobilo ocenění GRAND PRIX. Odborná porota ocenila celý koncept, ale i jednotlivá témata, rozhovory, reportáže, pořady i audiočlánky.

GRAND PRIX je cena pro nejlepší na stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze

Přihlášené exponáty hodnotí porota přímo na veletrhu i na základě předem poslaných informací. A co porotu oslovilo?

Digitální televize www.estav.tv je přístupná v plném rozsahu zdarma a pokrývá jak témata pro odborníky, tak širokou veřejnost.

estav.tv nabízí nezávislé informace redakce a komentované firemní informace s provázáním na portál TZB-info s tím nejlepším renomé.

"Pro odborníky, tedy zejména pro projektanty, správce nemovitostí, montážní firmy, údržbu nemovitostí, zástupce municipality, architekty přináší komentáře legislativy, cen, vývoje stavebního trhu, nových technologií, webináře, právní rady pro firmy a města a obce, pozvánky na akce, ukázky správné praxe. Pro širokou veřejnost nabízí zejména právní rady, poradenství o úsporách energie a užívání objektu, dotacích a informace o výrobcích," říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka.

Obsah je garantován redakcí recenzovaného portálu TZB-info s více než 20letou historií.

estav.tv obsahuje část videa, část podcasty, část audiočlánky a část pořady.

Formáty jsou datově optimalizovány, aby umožnili maximální přístupnost veřejnosti a obsah plnil poradenskou a edukativní funkci.

Provázání s portály TZB-info a ESTAV.cz rozšiřuje audio a video formát o další možnost detailních informací.

Vysílání na estav.tv moderují odborníci v daném oboru, je tak garantována správnost a relevantní obsah, což je v dnešním digitálním prostoru velmi žádoucí. I proto je estav.tv respektován a využíván i státní správou, odborníky, veřejnoprávními médii, školami a univerzitami a výzkumnými ústavy. Na rozdíl od jiných médií není obsah zasažen a ředěn reklamou. Pokud v pořadu vystupuje zástupce firmy, pro diváka a posluchače je to vždy zřetelně a jednoznačně označeno.

Digitální televize estav.tv byla veřejností velmi kladně přijata pro obsah i strukturu

Digitální televize estav.tv i jako dodavatel audio a video obsahu pro potřeby firem, a to i mimo stavebnictví

