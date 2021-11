TZB-info / Webinář TZB-info: Dálková správa domu

Webinář TZB-info: Dálková správa domu

Webinář zdarma v úterý 23.11. od 11,20 hod. a diskuse na MS TEAMS. Témata dálková správa kotelny a dálkové odečty tepla a vody, rozúčtování a vizualizace dat o spotřebě pro zákazníky.

Na zkušenostech z praxe ukážeme, kolik starostí a peněz ušetří dálková správa kotelny. Co to přesně znamená, s jakými technologiemi se počítá a jak vypadá služba dálkové správy.

U dálkových odečtů vody a tepla a rozúčtování hrají důležitou roli legislativní povinnosti, ale stejně jako u dálkové správy kotelny tyto technologie přináší významné benefity pro klienty. A tak jsou tyto technologie žádanou službou ještě dříve, než požaduje legislativa. Webinář vysvětluje, co je třeba připravit, jak probíhá nastavení celého procesu a systému a jak vypadají výstupy a běžný provoz.

Termín: úterý 23. listopadu 2021

webinář se koná od 11,20 - 12,10 hod hodin na Youtube kanálu TZB-info

následovat bude od 12,20 hod on-line diskusní fórum na platformě MS Teams pro přihlášené

Organizátor: TZB-info ve spolupráci s Brilon, ista a TEP Jablonec

















PROGRAM

Dálkové odečty tepla a vody, vizualizace spotřeby pro uživatele - Jaroslav Plšek, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika

Nové legislativní požadavky na rozúčtování tepla, studené a teplé vody od ledna 2022 a další termíny povinností. Přednáška volně navazuje na zářijový rozhovor o dálkových odečtech.



- Jaroslav Plšek, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika Nové legislativní požadavky na rozúčtování tepla, studené a teplé vody od ledna 2022 a další termíny povinností. Přednáška volně navazuje na zářijový rozhovor o dálkových odečtech. Dálková správa kotelny, výhody a zkušenosti - Tomáš Vele, jednatel TEP Jablonec

Dálková správa kotelny je dalším krokem v modernizaci zdrojů v soustavách vytápění. Vedle úspor z provozu, které zajistí správný návrh zdroje a kvalitní montáž , dálková správa celý provoz dále zefektivní a usnadní pro investora.

Webinář se koná v rámci programu Aquatherm Praha PREVIEW

Aquatherm Praha PREVIEW je 3denní on-line program 23.–25. 11. 2021, který bude věnován aktualitám z technického zařízení budov a bude tak „ochutnávkou“ témat pro jarní veletrh Aquatherm Praha v březnu 2022. Veletrh pořádá MDL EXPO a TZB-info je generálním dodavatelem doprovodného programu.

Součástí Aquatherm Praha PREVIEW bude webinář o Vytápění LPG, rozhovory a komentáře ze studia v redakci TZB-info a 1,5 hodinový on-line pořad Rekonstrukce a provoz bytových domů, který bude navazovat na stejnojmennou fyzickou konferenci 3. 11. 2021 v Praze.

Zde můžete vyplnit a odeslat přihlášku do on-line diskusního fóra 23.11.2021 od 12,20 hod

E-mail: jsem člověk nejsem člověk