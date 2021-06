TZB-info / Tisícovky zákazníků, statisíce produktů. Získejte i vy 3.000,- Kč na nákup na merXu!

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů. Získejte i vy 3.000,- Kč na nákup na merXu!

Nabídnout velkoobchodům a firmám s nespotřebním zbožím možnost začít okamžitě obchodovat online bez nutnosti investic do vlastního e-shopu i získat nové zákazníky v celém regionu střední Evropy a Pobaltí a také zjednodušit každodenní práci obchodníků. To jsou některé z hlavních cílů B2B online obchodní platformy merXu.

Velkoobchod prochází procesem digitalizace. Čím dál více transakcí buď probíhá online, nebo se touto formou realizuje alespoň část transakce. Na trendy a potřeby profesionálů reaguje nová platforma merXu, která výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost okamžitě začít obchodovat. Firmy ze střední Evropy a Pobaltí na jednom místě získají možnost nejen vystavit zboží, ale zároveň získat nové zákazníky. Za projektem stojí zkušený tým specialistů na elektronický obchod v čele s Przemysławem Budkowskim, který působil jako CEO skupiny Allegro a Václavem Liškou, zakladatelem největšího českého online tržiště Aukro. Ambice projektu merXu jsou tak nemalé, a to i vzhledem k násobně větší velikosti B2B segmentu oproti segmentu e-commerce.

Získejte 3.000,- Kč na Váš nákup. Podmínky akce jsou uvedeny zde – je to hodně jednoduché!

Platforma merXu je navržena výhradně pro společnosti, a to jak malé a střední podniky, tak i velké subjekty. V současnosti umožňuje obchodování s nespotřebním zbožím z kategorií, jako jsou chemikálie, stavebnictví, elektrotechnika, instalace, průmyslové výrobky, zdraví a bezpečnost při práci či nástroje pro profesionály. Proto je primárně zaměřena na výrobce, velkoobchodníky a distributory zboží v těchto kategoriích, ale i obecné dodavatele a subdodavatele ve stavebnictví, developery, instalační společnosti atd. „B2B trh se rychle mění a prochází změnami jako maloobchod. Chceme umožnit všem firmám, které vyrábí a prodávají nespotřební zboží, prodávat online, aniž by kvůli tomu musely investovat miliony do stavby svého e-shopu a do marketingu,“ říká Václav Liška, country manažer společnosti merXu pro Českou republiku.

Úkolem nové platformy je zjednodušit každodenní práci obchodníků. Firma tak může být na platformě zastoupena více zaměstnanci najednou a do systému nahrát celou organizační strukturu. Na merXu mohou prodejci přidávat katalogy produktů, díky nimž mohou kupující hledat produkty nejen podle jména, ale také podle identifikačního čísla (EAN) nebo podle konkrétních parametrů. Výrobky lze zakoupit ve velkoobchodním i maloobchodním množství a také prostřednictvím hromadných transakcí nebo prostřednictvím poptávky, což je zvláště užitečné například v případě společností ze stavebního průmyslu, které potřebují nakupovat výrobky z různých kategorií současně a ve velkém množství.

„Zaměřujeme se na střední a východní Evropu, protože věříme, že náš region má velký potenciál. Místní společnosti jsou cenově konkurenceschopné, profesionální a nabízejí kvalitní výrobky. Každá země má zároveň svou vlastní specifičnost, právní požadavky a v důsledku toho i jinou vývozní a dovozní politiku. Díky platformě merXu usnadňujeme efektivní obchodní výměnu: export zboží s největším prodejním potenciálem a import produktů vyhledávaných společnostmi,“ komentuje Václav Liška.

Podle něj mají dosavadní velkoobchodní sítě určitá omezení. „Platformu a její jednotlivé funkce jsme navrhli s cílem odstranit hlavní překážky obchodu. Věříme, že si vybudujeme silnou pozici na trhu a že merXu bude obchodní potřeby společností z této části světa řešit nejlépe,“ dodává Václav Liška. Platforma je dostupná na webových stránkách www.merxu.com a její použití je v současné době zcela zdarma, jak pro registraci, tak provádění transakcí.

Merxu s.r.o. merXu.com je prodejní online platforma pro společnosti z Evropy působící v sektoru B2B, jak pro malé a střední podniky, tak pro velké subjekty. merXu je zabezpečeným obchodním prostředím, které spojuje prověřené kupce i prodejce a umožňuje jim provádět ... Více o firměChci další informaceWebové stránky