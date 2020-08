TZB-info / Galerie Jaroslava Fragnera zaostří na téma udržitelné architektury

Galerie Jaroslava Fragnera zaostří na téma udržitelné architektury

Hlavní směry současné udržitelné architektury, které se snaží úspěšně skloubit environmentální požadavky s celkovou architektonickou kvalitou staveb a urbanistických celků, představuje od 30. července Galerie Jaroslava Fragnera.

Vedle připravované mezinárodní výstavy s názvem Estetika udržitelné architektury, jež zaplní výstavní sál a dvorní trakt na Betlémském náměstí, vydává galerie i stejnojmennou česko-anglickou publikaci a připravuje odborné debaty a přednášky. Cílem projektu je ukázat, do jaké míry se principy udržitelnosti daří zapojit do celku díla jako jeho samozřejmá integrální součást, která se neuplatňuje na úkor estetických, ale ani uživatelských či ekonomicko-technických hodnot stavby. Hledá východiska při vytváření nových vazeb mezi naším vztahem k životnímu prostředí a udržitelností a odpověď na otázku, zda architektura ještě může sehrát významnou roli při záchraně planety a nebýt jen nástrojem kumulace kapitálu či vytváření estetických forem bez etického imperativu. Jak správně vystihl problematiku udržitelné architektury chilský architekt Alejandro Aravena: „Udržitelnost není nic jiného než přísné dodržování zdravého rozumu.“

Projekt Estetika udržitelné architektury připravuje Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR (v rámci programu Strategie AV 21), Fakultou umění a architektury TUL a galerií design factory Bratislava. Výstava potrvá do 22. září. Více informací na www.gjf.cz

Průzkumy a dopady klimatické změny na krajinu nás nutí urychleně reagovat. Je třeba hledat nové přístupy a téma nelze zúžit jen na domy nízkoenergetické, pasivní či aktivní. Odborná veřejnost musí ve spolupráci s politiky najít konsensus v aplikaci klíčových strategií v rámci definice současných nároků na udržitelnou architekturu. Od letošního roku začíná i v ČR platit směrnice Evropské komise, podle níž bude třeba realizovat novostavby v režimu téměř nulové energetické spotřeby. Galerie Jaroslava Fragnera se tomuto tématu věnuje od roku 2008, kdy realizovala ve spolupráci s Petrem Kratochvílem projekt Zelená architektura.CZ / Green Architecture.CZ. „Město bez perspektivní ekonomické základny a bez vnitřní sociální soudržnosti stěží může být trvale udržitelné. Například Freiburská charta udržitelného urbanismu definuje 12 pravidel, mezi nimiž jsou jak zásady prostorového uspořádání (s důrazem na „město krátkých vzdáleností“ a primát veřejné dopravy), tak zásady demokratické veřejné správy, participace, rozvoje místní ekonomiky, vzdělávání, kvality veřejných prostorů apod. Podobné principy můžeme najít v základech urbanistických koncepcí nových vzorových čtvrtí Vídně (Seestad Aspern), Hamburku (výstavba v rámci IBA Hamburg) a dalších evropských měst,” vysvětluje jeden z kurátorů Petr Kratochvíl.

Výstava i doprovodná publikace Estetika udržitelné architektury prezentují na šedesát příkladů české a zahraniční architektury s ekologickým zaměřením. V několika kategoriích demonstrují různé pozice, které ukazují možnou komplexitu přístupu k tomuto tématu. Od urbanistických strategií přes tvorbu krajiny a veřejného prostoru, hromadné či soukromé bydlení, komerční či společenské stavby až po konverze nevyužitých budov a novou zástavbu (tzv. brownfieldy), která je významným nástrojem, jak efektivně omezovat zabírání volné krajiny. Z českých realizací můžeme zmínit Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání od Petra Hájka nebo novou budovu centrály ČSOB v Radlicích od Marka a Štěpána Chalupových. V třicítce zahraničních příkladů figuruje například Kulturní čtvrť Helsingor (BIG, AART Architects) nebo vídeňský ukázkový příklad Jezerního města Aspern (AllesWirdGut, Querkraft ad.).

Mezi českými příklady zastává významnou pozici Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, v němž vede Laboratoř stavební tepelné techniky Jan Tywoniak, který k tématu výstavy dodává: „Vyspělejší řešení zpravidla vyžadují větší preciznost ve všech etapách přípravy a realizace stavby. Omezení obvykle akceptované nekvality může být interpretováno jako nezbytné zvýšení nákladů. To bývá nekorektně připisováno právě snaze dosáhnout pasivní standard, integrovat ve značné míře systémy pracující s obnovitelnými energiemi apod. zejména těmi, kteří se brání všemu novému.“

Architektonická koncepce výstavy je připravena ve spolupráci s Ateliérem Informované Architektury na Fakultě umění a architektury TUL s technologickou podporou CXI (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TUL), který na výstavě prezentuje akademický projekt Digitální dřevo. „Náš výzkum se zaměřuje na nové a alternativní možnosti využití jednoho z nejstarších stavebních materiálů,“ vysvětluje vedoucí ateliéru a proděkan fakulty architekt Saman Saffarian a dodává: „Spolu s mými studenty představíme potenciál dřeva v oblasti digitálního navrhování a parametrické optimalizace, který lze využít v architektuře a stavebním průmyslu."

Ve dvorním traktu Betlémské kaple bude v rámci výstavy postaven přístřešek Pallet Bottle Cabin, který navrhla pro uprchlické tábory v Řecku česká umělkyně Veronika Richterová. V průběhu výstavy se uskuteční také doprovodný program pro děti, který hravou formou představí principy ekologického stavění a jeho přidanou hodnotu.

za podpory/

Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Hlavní město Praha, Mč Praha 1, NČA, ČSOB, Velux, JRD, Karlin Group, Česká centra, Dopravní podnik hlavního města Prahy

kurátoři/

Petr Kratochvíl

Dan Merta

úvodní texty/

Petr Kratochvíl, Hans Ibelings, Jan Tywoniak, Petr Kropp, Dan Merta

autorka textů a editorka/

Klára Pučerová

Česko-anglická publikace/

320 stran, grafika Jiří Příhoda

architekti a ateliéry/

3XN Architects

AART Architecs

ABatelier

ADR

Andrej Rodziňak

Antonín Železný

architektonické studio Radko Květ

ASGK Design, s.r.o.

Atelier Loidl Landscape Architects Berlin

Barbora Ponešová

Benthem Crouwel Architects

BIG

Boeri Studio

BORÁK ARCHITEKTI

Bosch Slabbers Landscape

Burgos & Garrido

Cobe

DAM architekti

David Prudík

Dimitri Roussel

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Fiala + Němec

Fránek architects

HAMR HHS Planer + Architekten AG

HOSPER

Chalupa architekti

IttenBrechbuhl

Jan Foretník

Johannes Tovatt

Johannes Tucks

Josef Pleskot, AP atelier

Juri Troy Architects

Kamil Mrva Architects

Karin Teichmann

Khammash Architects

Koen van Velsen Architecten

Kristina Magasaníková

LAND BENEDEK ARCHITECTS

M&P architekti

Meyer en Van Schooten Architecten

Michal Šperling

Mojmír Hudec

MS architekti

MVRDV

Nicolas Laisne

OFFICE 110

OK Plan Architects

OXO Architectes Petr Hájek Architekti

Petr Stolín Architekt

Porras La Casta

Prodesi

Projektil architekti

RB ARCHITECTS

Reinhard Müller

Rubio & A-Sala

saviozz fabrizzi architectes

SEA Architekt

Snøhetta

SOA Architekti

Sou Fujimoto

Studio Granda

Šenbergerová, Šenberger-architekti

Team V Architecture

UNStudio

Veronika Richterová

Vojtěch Kolář

Werner Sobek

West 8

WilkinsonEyre

zerozero

ZJA Zwarts & Jansma Architects

Realizační tým:

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

Filozof a historik architektury, vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a profesor na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Zabývá se architekturou a urbanismem 20. a 21. století a jejich aktuální teorií.

prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Profesor na katedře Konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze. Vede Laboratoř stavební tepelné techniky UCEEB. Zasazuje se o využití nových prvků obálky budov s využitím stavebně-fyzikálních poznatků a zásad udržitelného rozvoje.

Hans Ibelings, Ph.D.

V Kanadě působící nizozemský historik a kritik moderní a současné architektury. Působil jako kurátor výstav v NAI, založil a vedl vlivný mezinárodní časopis A10 new European architecture a v současnosti The Architecture Observer. Přednáší na University of Toronto.

Dipl.-Ing. architekt Petr Kropp

Absolvent architektury na TU Dortmund, působící v letech 1990–2019 v Nizozemí v ateliéru Benthem Crouwel Architects, od roku 2018 vede nově založenou Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Mgr. Dan Merta

Historik umění a estetik, působil jako kurátor výstav na Pražském hradě, tajemník Společnosti Jindřicha Chalupeckého a vedoucí odboru kultury MČ Praha 3. Od 2001 roku vede Galerii Jaroslava Fragnera s důrazem na aktuální problematiku a veřejný prostor.