Nová verze pro Building Information Modeling (BIM) Allplan 2021

Nová verze Allplan 2021 je na světě. Zaměřuje se hlavně na výkon, škálovatelnost pro práci na velkých a komplexních projektech, a také cloudovou technologii pro podporu spolupráce se zahrnutím statické analýzy.

Dodavatel BIM řešení pro architekturu a stavebnictví představil novou verzi softwaru i v rámci své listopadové online konference určené především architektům, statikům, stavebním inženýrům a dodavatelům staveb. Kromě základních informací o novém softwaru se hovořilo též o výhodách a nutnosti spolupráce mezi profesemi, jenž pokrývá procesy návrhu a výstavby ve všech etapách projektu.

„Pracovníci ve stavebnictví stále více uznávají výhody BIM modelování a také současné trendy, které zjevně směřují k modelování stále větších a složitějších projektů. Výsledkem je tlak na tvůrce softwarových programů, aby jejich produkty co nejlépe sloužily uživatelům bez ohledu na velikost zpracovávaného projektu. Proto se zaměřujeme na optimální výkon a škálovatelnost. V této nové verzi lze i rozsáhlé a složité projekty zpracovávat snáze a rychleji než dosud, a to i při náročné geometrii, vysoké míře detailu a velkém množství vazeb. Uživatelé tak dostávají nástroj připravený na budoucnost a mohou s ním už nyní pracovat velmi lehce a efektivně,“ zaznělo na úvod od zástupců společnosti Allplan.

Výkonná cloudová technologie pro spolupráci mezi jednotlivými obory

„Navzdory všem softwarovým nástrojům, které mají architekti a stavební inženýři k dispozici, rostla produktivita v oboru za posledních 20 let pouze o jedno procento ročně. Mezi hlavní problémy patří přístup k datům, ruční manipulace s daty při přenosu mezi jednotlivými profesemi, čímž vznikají chyby a také nekompatibilita mezi jednotlivými programy, což dále zpomaluje přenosy dat. Jsou tak ohroženy zájmy všech osob zainteresovaných na projektu, a to má nevyhnutelný dopad na termíny a následně i náklady. Hlavním posláním nové verze je zlepšit výkon a možnosti spolupráce. Díky novým a vylepšeným funkcím, které podporují všechny profese, bude možné pracovat mnohem rychleji a efektivněji. Je to současně platforma, na níž bude možné řešit nové softwarové požadavky i v budoucnu,“ dodal Kevin Lea, Senior Vice President divize řízení produktů.





Nová verze, nový obsah, nové funkce i vizuální skriptování

Za všechna vylepšení v nové verzi Allplan zmiňme alespoň některé: Allplan Bimplus Professional bude dostupný jako nedílná součást služby Serviceplus. Platforma účinně podporuje spolupráci na projektu v rámci cloudu, a to včetně (například) sdílení modelů a dokumentace, prohlížení souhrnného modelu, řízení revizí, detekce kolizí a řízení problémů (úkolů).

Dalším příkladem směřování k postupům usnadňujícím spolupráci je řešení Allplan Share. Díky němu mohou projekční týmy spolupracovat na jednom modelu v reálném čase bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Tyto pracovní postupy jsou v nové verzi výrazně rychlejší.

Novinkou je také začlenění technologie SCIA AutoConverter. Ti, kteří tuto technologii využívají, mohou snadno a rychle přenést modely z programu Allplan do svého programu pro statickou analýzu, včetně přidružených sesterských značek SCIA, Frilo a Risa, ale i do dalších statických programů s formátem openBIM. Výhoda tohoto pracovního postupu je v tom, že generuje model pro statickou analýzu přesně v té podobě, v jaké ho statik potřebuje, přičemž neklade na tvůrce modelu nároky na ucelené znalosti statiky a nenarušuje geometrický model. Podkladem, který to zajišťuje, je formát SAF (Structural Analysis Format) programu Microsoft Excel.





Obsah řešení pro BIM je dále obohacen o novou knihovnu pod názvem BIM EASY, která splňuje specifikace buildingSMART. BIM EASY umožňuje variabilně používat předdefinovaný BIM obsah, který lze uživatelsky upravit pro potřeby vlastní kanceláře nebo projektu. Jsou v něm připraveni asistenti pro architekty, inženýry, projektanty a tvůrce detailního návrhu, které mají předdefinované vlastnosti formátu, atributy a projektové šablony.

K dispozici jsou i další nové funkce, které podporují pracovní postupy architektů i stavebních inženýrů, včetně nových funkcí pro styl stěny, dokončovací práce, rámové konstrukce a střešní krytiny. Při návrhu výztuže lze použít funkci pro dělení a opětovné spojování prutů s možností interaktivní úpravy výztuže kolem otvorů. Vizuální skriptování se rychle stává ideální volbou pro parametrické modelování složitých tvarů, tvorbu často vkládaných uživatelských objektů a pro automatizaci pracovních postupů, přičemž nevyžadují znalost programovacího jazyka.

Další informace o novém programu najdete na adrese: allplan.com/cz/allplan2021

Zkušební verzi si můžete stáhnout a vyzkoušet.